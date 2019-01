Stampa tedesca: per Arrivabene possibile futuro all'Alfa Sauber

Il futuro di Maurizio Arrivabene potrebbe essere ancora in Formula 1 e ancora con Kimi Raikkonen come pilota. Secondo quanto scrive il quotidiano tedesco BILD, l'ormai ex team principal della Ferrari potrebbe andare a ricoprire lo stesso ruolo nell'Alfa Romeo Sauber. Nella scuderia svizzera, Arrivabene andrebbe a ritrovare il pilota finlandese Raikkonen arrivato proprio dalla Ferrari. Non solo, ma l'altro pilota sarà l'italiano Antonio Giovinazzi cresciuto nella accademia della scuderia di Maranello.