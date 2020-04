Tagli di stipendi anche in F1: la prima squadra è la McLaren

Le grandi difficoltà a livello economico a causa della situazione Coronavirus hanno raggiunto anche la Formula 1. La prima squadra a scegliere di tagliare gli stipendi è stata la McLaren, come annunciato in una nota odierna: l’obiettivo della strategia è quello di “proteggere tutti i posti di lavoro nel breve periodo assicurando il ritorno a tempo pieno al lavoro di tutti i nostri dipendenti una volta che questa crisi sarà alle spalle”.

Coinvolta praticamente tutta la scuderia di Woking, compresi i piloti, Carlos Sainz e Lando Norris. Come annunciato, la squadra britannica è stata costretta a mettere in congedo forzato una parte dei circa 900 dipendenti, per il resto dello staff invece previsti stipendi decurtati o cassa integrazione.

gianluca.bruno@oasport.it