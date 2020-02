Test Barcellona: al mattino Leclerc 2° dietro a Ricciardo, squillo Ferrari davanti a Hamilton

Caccia al tempo a Barcellona. La mattinata dell’ultima giornata di Test F1 è stata estremamente prolifica per i vari team che si sono concentrati in particolar modo sulla simulazione di qualifica, i piloti si sono potuti scatenare sul giro secco sfruttando al meglio le perfette condizioni di pista: temperature gradevoli, tanto sole e tracciato gommato al Montmelò hanno permesso di puntare al time-attack in terra catalana.

La Ferrari ha risposto presente con Charles Leclerc che ha chiuso in seconda posizione col tempo di 1:16:360 utilizzando la mescola C5, ovvero quella più morbida. Il monegasco ha concluso con cinque centesimi di vantaggio su Lewis Hamilton e 84 millesimi di ritardo da Daniel Ricciardo. Il talento del Principato ha convinto al volante della Rossa, il tempo è convincente in termini assoluti anche se non si conoscono i carichi di benzina e il Cavallino Rampante sembra rialzare la testa dopo delle giornate un po’ complicate. La Scuderia di Maranello si è comunque nascosta in questi giorni, ha palesato degli interessanti miglioramenti in curva e qualche criticità in termini di velocità pura ma la sensazione è che le prime vere risposte si avranno soltanto in occasione del primo Gran Premio della stagione (si gareggerà in Australia il 15 marzo?).

Lewis Hamilton è tornato in pista dopo la rottura della power unit nella giornata di ieri, il Campione del Mondo ha completato più di 80 giri al volante della Mercedes: le Frecce d’Argento sono sostanzialmente sugli stessi tempi della Ferrari sia sul giro secco che sul passo gara effettuato in apertura con gomme medie, il britannico e Leclerc non hanno avuto particolari differenze di ritmo e questo fa ben sperare all’interno del box italiano. Al comando della classifica dei tempi troviamo Daniel Ricciardo che ha voluto spingere al massimo con la sua Renault (1:16.276), da segnalare il quarto posto di Sergio Perez con la Racing Point: quattro decimi di ritardo dal leader ma con gomma media, a dimostrazione di quanto questa monoposto (praticamente la fotocopia della Mercedes 2019) sia forte.

La Red Bull si è invece nascosta completamente, Alexander Albon ha chiuso al decimo posto nella classifica dei tempi (1:17.803 con gomma dura) e ha lavorato molto sul passo senza scoprirsi più di tanto. Carlos Sainz quinto con la McLaren (a sei decimi con gomma soft), poi Daniil Kvyat con la Alpha Tauri, George Russell con la Williams, Romain Grosjean con la Haas e Kimi Raikkonen con la Alfa Romeo. Nel pomeriggio le ultime quattro ore di Test: Leclerc sempre al volante della Ferrari, Valtteri Bottas con la Mercedes, Max Verstappen con la Red Bull.

I tempi del mattino

1 Daniel RICCIARDO Renault1:16.276 65

2 Charles LECLERC Ferrari+0.084 76

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.134 90

4 Sergio PEREZ Racing Point+0.382 43

5 Carlos SAINZ McLaren+0.544 65

6 George RUSSELL Williams+0.595 43

7 Daniil KVYAT AlphaTauri+0.638 59

8 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+0.761 86

9 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.139 62

10 Alexander ALBON Red Bull Racing+1.527 59

11 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team- – – –

12 Esteban OCON Renault- – – –

13 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing- – – –

14 Valtteri BOTTAS Mercedes- – – –

