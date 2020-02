Test Barcellona: Kubica stupisce e mette in fila tutti. Hamilton 4°, Vettel 6°

Stupisce tutti il polacco Robert Kubica. Il terzo pilota dell'Alfa Romeo Racing ha ottenuto il miglior crono della mattinata dedicata ai test 2020 di F1 della seconda finestra di prove collettive a Barcellona. L'alfiere dell'Alfa ha siglato il best time di 1'16"942, sfruttando alla perfezione il set di gomme soft. Alle sue spalle troviamo l'AlphaTauri Honda del francese Pierre Gasly a 0"598 e la Red Bull del thailandese Alexander Albon 0"608, autore però di questo crono con le coperture hard.

Prove di set-up per la Ferrari di Vettel

Lo stesso discorso deve valere per la Mercedes del britannico Lewis Hamilton (quarto a 0"620), che ha girato lungamente con le mescole a banda bianca totalizzando diverse tornate (89). Non si può dire lo stesso di Albon che, visti alcuni lavori fatti dal team di Milton Keynes sul fondo della monoposto, ha completato solo 29 giri. Scorrendo la classifica troviamo il canadese Lance Stroll (+0″845) sulla tanto discussa Racing Point, che secondo alcuni potrebbe essere ribattezzata W10 Pink per la somiglianza con la Mercedes dell'anno scorso, e il tedesco della Ferrari Sebastian Vettel (+1"172). Secondo alcune indiscrezioni che arrivano dal paddock, la scuderia di Maranello non ha lavorato per cercare il tempo, ma sono state effettuate prove di set-up. Non a caso si sono visti alcuni nuovi componenti: il nuovo alettone posteriore 'a cucchiaio' e poi un nuovo cofano motore per avere dei benefici aerodinamici e sulla gestione del calore. Vettel, tra l’altro, protagonista anche di un testacoda in curva-8, senza però conseguenze per lui e la SF1000. A completare il quadro mattutino, Daniel Ricciardo (Renault) ha ottenuto il settimo tempo a 1"272 (gomme dure), davanti allo spagnolo Carlos Sainz (McLaren) a 1"279 (gomme dure), al canadese Nicholas Latifi (Williams) a 1"358 (gomme morbide) e al francese Romain Grosjean (Haas) a 1"728 (gomme medie). Latifi è stato inoltre costretto a fermarsi anzitempo per un problema alla power-unit Mercedes.