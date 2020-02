Test Barcellona: la mattina è targata Ferrari, Sebastian Vettel chiude davanti a tutti!

Si è conclusa da pochi istanti la sessione mattutina della quinta, e penultima, giornata dei test riservati alla Formula Uno 2020 del Montmelò (Spagna) con Sebastian Vettel e la Ferrari davanti a tutti. Rispetto ai giorni scorsi abbiamo assistito ad un turno a singhiozzo per colpa del meteo e di diverse bandiere rosse. Nel corso della notte, infatti, ha piovuto sul tracciato catalano, per cui le prime due ore della sessione hanno visto pochissimo movimento in pista, con qualche pilota che ha deciso di girare con le gomme intermedie. Gli ultimi 90 minuti del turno hanno finalmente visto i protagonisti forzare con gli pneumatici da asciutto provando finalmente anche i time attack, ma la pista ha garantito pochissimo grip e le uscite di pista si sono moltiplicate tra Valtteri Bottas, Sebastian Vettel, Max Verstappen, Antonio Giovinazzi e Nicholas Latifi, con conseguenti interruzioni.

Come detto, quindi, la SF1000 ha dato un primo colpo in questi giorni con Sebastian Vettel che ha piazzato a pochi minuti dal termine il tempo di 1:16.841 con gomma soft, facendo segnare il record nel T2 e anche nel T3, laddove la Rossa un anno fa arrancava in maniera notevole. Al secondo posto si conferma la Racing Point con il canadese Lance Stroll che ha fatto segnare un interessante 1:17.118 con gomma media, quindi è terzo il suo connazionale Nicholas Latifi (Williams) in 1:17.313 con gomma soft.

Quarto tempo per il britannico Lando Norris (McLaren) in 1:17.585 a 744 millesimi con gomma hard, quinto per Max Verstappen (Red Bull) in 1:17.750 a 909 con gomme hard, quindi sesto Valtteri Bottas (Mercedes) in 1:17.985 a 1.144 con gomma media. Settimo crono per il francese Esteban Ocon (Renault) in 1:18.013 a 1.172 con gomma soft, quindi ottavo il danese Kevin Magnussen (Haas) in 1:18.225 a 1.384 davanti al nostro Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) nono in 1:19.670 a 2.829 e decimo il francese Pierre Gasly (Alpha Tauri) in 1:22.566 a 5.725.