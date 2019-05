Test Barcellona: Mazepin fa il miglior tempo su Mercedes, Leclerc 4°

Il russo Nikita Mazepin su Mercedes ha fatto segnare il miglior tempo alla fine della due giorni di test di Formula 1 sulla pista di Barcellona. Il 20enne pilota, che corre in Formula 2 con il team ART Grand Prix, ha girato in 1'15"715, provando nel finale anche l'assetto da qualifica. In totale ha percorso 112 giri. Per quanto riguarda la Ferrari, Charles Leclerc ha ottenuto il quarto tempo in 1'17"349, a oltre 1 secondo e mezzo. Il monegasco ha completato 127 giri ed è stato impegnato in una serie di collaudi Pirelli con le gomme del Mondiale 2020. Davanti a Leclerc, Alexander Albon su Toro Rosso con il secondo tempo in 1'17"079 e l'altro ferrarista Antonio Fuoco terzo in 1'17"284. Da segnalare il quinto tempo fatto segnare da Kimi Raikkonen su Alfa Romeo in 1'17"393.

