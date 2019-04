Test Barcellona: Mick Schumacher non sarà al volante della Ferrari

Mick Schumacher non sarà al volante della Ferrari nei Test di Barcellona, in programma nella settimana successiva al GP di Spagna (10-12 maggio). L’indiscrezione arriva da it.motorsport.com secondo cui il figlio d’arte, già protagonista con la Rossa durante i test in Bahrein di qualche settimana fa, non si cimenterà con le prove in terra catalana. Non si tratterebbe di una bocciatura per il giovane tedesco considerando appunto i risultati positivi ottenuti durante la sua prima uscita ufficiale con una vettura di F1 ma di un ritorno al piano originale che prevede un inserimento più graduale nelle dinamiche della scuderia di Maranello.

Schumacher si concentrerà dunque sul Mondiale di Formula 2 (la prossima tappa è in programma nel weekend a Baku). A questo punto non è chiaro chi sarà il pilota della Ferrari per Barcellona: sarà obbligatorio schierare un rookie accanto a un pilota ufficiale (Sebastian Vettel o Charles Leclerc), staremo a vedere quali scelte verranno prese.