Test Barcellona: problemi di affidabilità per la Ferrari, Sebastian Vettel costretto a fermarsi

Se già nella giornata di ieri si era intravisto qualche piccolo scricchiolio, oggi tutti i nodi sono venuti al pettine. La SF1000 di Sebastian Vettel, infatti, si è fermata per un problema tecnico alle ore 10:38, assieme al cuore di tutto il team di Maranello. Un colpo che proprio non ci voleva per una scuderia che, fino a questo momento, non ha completato tutto il lavoro che aveva in mente e che rappresenta un campanello d’allarme notevole in vista del prosieguo di questi test pre-stagionali del Montmelò.

La Ferrari non ha ancora spiegato nei dettagli quali siano stati i motivi del ko della vettura con il numero 5, ma seguendo il camera-car del pilota tedesco si sente un rumore inequivocabile della parte turbo della Power Unit. Dopotutto non si sono segnalate perdite di olio che, in quel caso, avrebbero significato rottura completa del propulsore. Ad ogni modo il team con il Cavallino Rampante sembra ripiombato nei soliti atavici problemi che proprio non riesce ad abbandonare.

L’affidabilità è stata negli ultimi anni un vero tallone d’Achille per le Rosse, e questi test edizione 2020 dovevano andare a scongiurare proprio rischi simili. Invece, dopo aver visto i primi singhiozzi con Charles Leclerc nella mattinata di ieri (con un lungo intervento dei meccanici nella zona del cofano motore) oggi la frittata si è purtroppo completata. Sebastian Vettel già in precedenza aveva completato alcune tornate a bassa velocità, salvo poi tornare ai box senza problemi. Nel run di metà mattina, invece, il motore lo ha appiedato definitivamente e di conseguenza il quattro volte campione del mondo ha dovuto parcheggiare la sua SF1000 a lato di curva 10.

In questo momento il team emiliano sta procedendo alla sostituzione del propulsore sulla monoposto di Sebastian Vettel che, quindi, dovrebbe tornare in pista nel corso del pomeriggio. Rispetto a Mercedes e Red Bull c’è molto da recuperare sia a livello di prestazioni che di chilometraggio, non c’è dubbio. Comunque andrà la seconda parte di questo Day-3 il gap da rimontare sarà davvero ampio e le preoccupazioni non mancheranno in attesa della seconda finestra di test della prossima settimana. Il Mondiale di Formula Uno 2020 rischia davvero di partire in grande salita per la Rossa…

