Test Barcellona: Sebastian Vettel davanti a tutti, problemi al motore per Hamilton

La penultima giornata dei test di F1 a Montmelò si è conclusa con il miglior tempo complessivo realizzato dalla Ferrari di Sebastian Vettel. Dopo aver nascosto le proprie carte con insistenza, la reazione della Rossa era decisamente prevedibile e non si è fatta attendere, con il tedesco che ha optato per tentare un deciso time-attack sul finire della mattinata con gomma rossa C5, quando il tracciato spagnolo si è finalmente asciugato del tutto dalla pioggia caduta nella notte.

Vettel davanti a tutti: Gasly e Stroll 'sul podio'

La classifica finale vede il quattro volte campione del mondo in 1a posizione con il tempo di 1:16.841, 225 millesimi più rapido dell’Alpha Tauri del transalpino Pierre Gasly e 277 sull’ormai certezza Racing Point di Lance Stroll. Ferrari e Racing Point si sono sfidate per tutto il pomeriggio anche sul passo gara, decisamente positivo per entrambe le vetture e che lascia certamente più ottimismo dei giorni scorsi sul possibile rendimento di questa SF1000 ancora abbastanza indecifrabile. In particolare però è la tanto discussa vettura inglese di Lawrence Stroll a confermarsi la vera rivelazione di questi test, e le aspettative in vista quantomeno dei primi GP della stagione sono davvero elevate.

Tutti i tempi

Pilota Scuderia Tempo 1. Sebastian VETTEL Ferrari 1:16.841 2. Pierre GASLY AlphaTauri +0.225 3. Lance STROLL Racing Point +0.277 4. Nicholas LATIFI Williams +0.472 5. Lando NORRIS McLaren +0.732 6. Max VERSTAPPEN Red Bull +0.897 7. Valtteri BOTTAS Mercedes +1.144 8. Esteban OCON Renault +1.172 9. Kevin MAGNUSSEN Haas +1.384 10. Alexander ALBON Red Bull +1.552 11. Daniel RICCIARDO Renault +1.554 12. Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo +2.829 13. Lewsi HAMILTON Mercedes +5.584

Latifi sorprende ed è 4°, molto dietro Bottas e Hamilton

Quarta posizione finale per la Williams dell’esordiente Nicholas Latifi, staccata di 472 millesimi da Vettel con una vettura in crescita anche se non perfetta dopo il disastroso 2019. Lando Norris quinto sulla sua McLaren (+0.732), davanti alla Red Bull dell’olandese Max Verstappen (+0.897) che non ha forzato il giro come accaduto nella giornata di ieri. La Mercedes, una delle sole tre scuderie che ha deciso di impiegare entrambi i piloti oggi insieme alla Red Bull e alla Renault, ha piazzato Valtteri Bottas in settima posizione a oltre un secondo e un decimo di distacco dal tempo del tedesco, mentre per il campione del mondo Lewis Hamilton non è stata una giornata facile visto che a metà pomeriggio la W11 si è fermata in pista per un problema al motore e il britannico è rimasto così in 13esima posizione molto distante dai tempi dei primi. Un piccolo campanello d’allarme per il propulsore tedesco, visto che durante questi test sono stati ben quattro a tradire.

Chiudono la top 10 Esteban Ocon su Renault (+1.172), Kevin Magnussen (Haas) a 1.172 e l’altra Red Bull di Alexander Albon che si è fermata ad un secondo e mezzo dalla Ferrari numero 5. Il tedesco è stato tra i piloti più laboriosi con ben 142 passaggi a referto, superato solamente da Latifi che ha spinto veramente al massimo una solida Williams, addirittura a 157.