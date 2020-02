Una mattinata particolarmente attiva quella del day-1 della seconda finestra di test 2020 di F1 a Barcellona (Spagna). La Ferrari ha iniziato fin da subito a lavorare con il tedesco Sebastian Vettel alla guida e, al momento, il teutonico è terzo con 54 giri completati, a 0″422 dalla Mercedes di Lewis Hamilton (60 tornate coperte).

Il quattro volte iridato ha usato vari set di gomme e sta provando una nuova ala posteriore in funzione del primo round iridato di Melbourne (Australia). Seb, inoltre, è stato protagonista di un testacoda in curva-8: il ferrarista ha perso il controllo del retrotreno della sua Rossa, dopo aver messo le ruote sulla ghiaia, e si è girato. Le prove sono state momentaneamente sospese (bandiera rossa) per consentire ai commissari di ripulire la pista nella zona interessata. Si è ripreso a girare, comunque, qualche minuto dopo, con la SF1000 quasi subito sul tracciato, segno che non sono stati riportati danni particolari.

