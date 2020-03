Test di Barcellona, gara a chi si nasconde di più. Ferrari, è vero allarme?

Se l'anno scorso si era nascosta solo la Mercedes, quest'anno i test di Barcellona sono stati un'autentica gara a chi gioca meglio a nascondino. Le frecce d'argento hanno girato poco a causa di diversi problemi alla power unit, le Red Bull hanno evitato di scoprire il proprio potenziale, in Ferrari si dichiara addirittura che la macchina è lenta e non c'è molto margine per puntare al successo nella gara inaugurale a Melbourne. E il cronometro ha visto tutti i piloti racchiusi in pochi decimi. Cosa si può ricavare davvero da questi test, al di là dei dati che le squadre studieranno approfonditamente? Davvero poco, e probabilmente non sarà nemmeno il Gp d'Australia a scoprire tutte le carte.

Ferrari, è vero allarme?

Naturalmente a far rumore è soprattutto la Ferrari, mai velocissima a livello cronometrico e soprattutto lenta in rettilineo, al contrario del 2019. Certo, la ricerca del carico verticale che mancava alla rossa dello scorso anno aumenta per forza di cose il drag, ossia l'ostacolo all'avanzamento. Ma i numeri che a Maranello hanno ricavato sia dalle simulazioni che dalle prove in pista dicono che la SF1000 al momento è sensibilmente più lenta e aerodinamicamente meno efficiente rispetto agli avversari. Tanto che Mattia Binotto ha dichiarato che ad oggi il Cavallino non ha la competitività per presentarsi a Melbourne puntando al successo.

Quanto lavoro sull'affidabilità!

Ora, che la Ferrari possa avere un 'blocco' aerodinamico e possa essere considerata al momento dietro Mercedes e Red Bull è un conto; ma che davvero possa essere vicina alle prestazioni di Racing Point o Alpha Tauri è francamente poco credibile. Al di là del fatto che l'espressione di Binotto in conferenza stampa non appariva poi così allarmata, le rosse hanno per forza di cose diversi decimi nel taschino. Certo, manca velocità sul dritto che andrà trovata - e qualcuno sostiene che l'estrema rastremazione del posteriore abbia causato criticità aerodinamiche sulle fiancate - ma è anche vero che i ferraristi hanno girato tantissimo, accusando un solo piccolo problema di affidabilità (ad un manicotto) e lasciando l'impressione di aver lavorato soprattutto sulla verifica dell'affidabilità, oltre che sulla ricerca degli assetti.

Mercedes, che succede ai motori?

Sull'altro fronte la Mercedes ha aperto i test chiamando i riflettori su di sé col sistema DAS, e li ha chiusi col miglior tempo di Valtteri Bottas. Eppure anche per Toto Wolff e soci non sono solo sorrisi. La nuova power unit di Stoccarda, infatti, sembra avere diversi problemi di affidabilità. Non solo sulle frecce d'argento, ma anche sulle macchine dei team clienti. Nella prima sessione, secondo indiscrezioni raccolte nel paddock, i motori tedeschi erano stati depotenziati proprio per questo motivo, mentre in questa seconda sono emersi i problemi tutti insieme. La W11 è un'astronave, impreziosita dal DAS. Ma rompere motori fino a dover annullare una simulazione di gara nell'ultima giornata è un segnale da non sottovalutare.

Red Bull pronta a sorprendere

Problemi che non sembra avere la Red Bull, che quest'anno si sente forte sia sul fronte telaistico che su quello del motore. Tanto da essersi nascosta in maniera tanto evidente da risultare quasi scomposta nell'ultimo giro dell'ultima sessione, allorché Max Verstappen ha clamorosamente alzato il piede in rettilineo quando aveva circa tre decimi di vantaggio sul miglior tempo di Bottas. In attesa di capire cosa si sia tenuta in tasca la Ferrari, non ci sarebbe da sorprendersi se a Melbourne la Red Bull sfidasse fin da subito le Mercedes. Detto che, per la sua atipicità tecnica, non sarà nemmeno il tracciato australiano a dire tutta la verità sulle vetture 2020.

Max VerstappenGetty Images

Dietro i top team

Alle spalle dei tre top team è lotta aperta. La McLaren viene dal quarto posto dello scorso anno, ma a Montmelò sono apparse più toniche Renault, Alpha Tauri e soprattutto Racing Point, già ribattezzata "Mercedes rosa" per la straordinaria somiglianza con la Mercedes dello scorso anno. Male fino ad ora Alfa Romeo e Haas (e anche questa non sembra una buona notizia per Ferrari), mentre un raggio di sole irradia finalmente il box Williams: non è detto che si schiodi dall'ultima fila in griglia, ma intanto ha quasi percorso più giri nei test che nell'intera stagione passata. Gli unici problemi di affidabilità, li ha avuti dal motore Mercedes.