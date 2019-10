Tetto alle spese, meno aerodinamica e più equilibrio: varato il regolamento della F1 2021

Dopo più di due anni di lavoro e di analisi dettagliata delle operazioni in pista e fuori, la FIA e la Formula 1 hanno presentato in occasione del Gran Premio di Austin una serie di nuove regole che entreranno in vigore a partire dal 2021 e che daranno una nuova direzione a questo sport con l'obiettivo di avere macchine più simili e con meno differenze in termini di prestazioni. Presentati dal presidente e CEO della Formula 1 Chase Carey e dal presidente della FIA Jean Todt, in seguito alla ratifica da parte del World Motor Sport Council, i nuovi regolamenti mirano a favorire gare più più equilibrate oltre a portare vantaggi economici e in termini di sostenibilità sportiva.

Salary cap e meno aerodinamica le principali novità

Nell'obiettivo degli organizzatori, per vincere non sarà importante quanto un team può spendere ma come spende le risorse a disposizione. Non a caso sarà introdotto per la prima volta un limite di spese di 175 milioni di dollari a stagione. I regolamenti, che sono stati approvati all'unanimità, si sposeranno con una nuova struttura di governance e di partecipazione agli utili che consentirà alla F1 di crescere e migliorare, rafforzando ulteriormente il modello di business. Questi accordi sono in una fase avanzata con i team.

" La Formula 1 – ha dichiarato il presidente e CEO di Formula 1 Chase Carey - è uno sport incredibile con una grande storia, eroi e tifosi in tutto il mondo. L'approvazione delle regole da parte del World Motor Sport Council è un momento fondamentale e contribuirà a offrire corse più emozionanti. Le nuove regole sono emerse da un dettagliato processo di esame delle questioni tecniche, sportive e finanziarie" "

Todt: "Questi regolamenti sono un grande risultato"

Le parole di Carey sono state riprese dal presidente della FIA Jean Todt: