Ufficializzati tre fornitori unici per il 2021: parti standard nel nuovo regolamento

Il Consiglio della FIA ha approvato tre fornitori unici per il Mondiale F1 2021: BBS per i cerchi, Marelli per le pompe di benzina a bassa pressione, Bosch per le pompe di alta pressione e tubazioni. Si va avanti dunque con la politica delle parti standard che saranno uno dei punti cruciali del nuovo regolamento che entrerà in vigore tra poco più di un anno.

La novità più rilevante riguarda i cerchi dove ritorna alla ribalta il marchio tedesco che ha ottenuto grandissimi risultati con la Ferrari mentre vengono esclusi OZ Racing ed Enkei che erano le soluzioni più usate attualmente. Per quanto riguarda Marelli e Bosch sono praticamente i leader nei due settori e la scelta è stata quasi scontata, soltanto la McLaren dovrà ricorrere a prodotti nuovi come riporta it.motorsport.com perché gestiva autonomamente queste parti mentre la Ferrari dovrà rinunciare alla pompa di alta pressione Parker di derivazione aeronautica per adottare la standard Bosch.