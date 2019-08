Una donna pronta a tornare in F1? Jamie Chadwick candidata per il volante della Williams

Una donna potrebbe presto guidare una monoposto di Formula Uno. A parlarne è stato David Coulthard, ex pilota di McLaren e Williams che al momento è il Presidente del primo campionato di motosport interamente al femminile. Si sta infatti lavorando alacremente per permettere alle ragazze di essere sempre più presenti nel mondo dell’automobilismo e di ricoprire ruoli sempre più importanti all’interno del Circus, che è sempre stato prettamente maschile. L’attuale W-Series serve a promuovere lo sport femminile e a dare la possibilità ad alcune atlete di mettersi in luce per magari meritarsi un posto in F1 dove affronterebbero alla pari i migliori piloti (uomini) in circolazione.

Jamie ChadwickGetty Images

David Coulthard ne ha parlato in maniera diffusa al sito internet della F1, campionato attualmente in pausa estiva e che tornerà protagonista nel prossimo weekend con il GP del Belgio a Spa-Francorchamps:

" Abbiamo puntato i riflettori sul talento femminile e penso che ci siano alcune drivers in grado di guidare in F1. Siamo cercando l’equivalente femminile dei vari Hamilton, Verstappen, Leclerc perché se non sei bravo come loro non hai la possibilità di incidere in Formula Uno. "

L’ultima donna a correre in F1 è stata Susie Wolff, ma disputò esclusivamente le prove libere 1 del GP di Gran Bretagna 2015 a bordo della Williams, bisogna ritornare più indietro nel tempo per trovare Maria Grazia Lombardi (l’unica a conquistare punti iridati), Maria Teresa De Filippis, Divina Galica, Desiré Wilson e Giovanna Amati. Chi potrebbe essere la donna candidata a correre in F1? Jamie Chadwick, Campionessa della prima stagione delle W-Series e test driver della Williams da maggio.