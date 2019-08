Dopo le tante indiscrezioni delle ultime settimane, è arrivata l’ufficialità: il finlandese Valtteri Bottas ha rinnovato il proprio contratto con la Mercedes e correrà con la scuderia anglo-tedesca nel Mondiale di F1 anche l’anno venturo. Il prolungamento del rapporto tra le Frecce d’Argento e il finnico era praticamente certo, dopo che al termine del GP d’Ungheria la sua posizione in squadra era stata un po’ messa in discussione dal Team Principal Toto Wolff.

La pausa estiva, però, ha portato consiglio e il manager austriaco e il suo staff hanno deciso di dar fiducia al 30enne nativo di Nastola. Questo dovrebbe portare l’attuale terzo pilota della Mercedes, il francese Esteban Ocon, in Renault al posto di Nico Hulkenberg nella prossima stagione. Su quest’ultimo aspetto, però, ancora non vi sono notizie ufficiali. I pezzi del puzzle, infatti, dovrebbero essere i seguenti: Ocon nel team anglo-francese; il giovane pilota della Stella a tre punte George Russell un altro anno in Williams; Hulkenberg in Haas. Presto, tutto sarà chiaro.

Alla fine della fiera, Bottas continuerà la sua avventura a Brackley, in un campionato in cui le chance di concludere al secondo posto iridato sono molte, forte attualmente di due vittorie in Australia e in Azerbaijan e di cinque piazze d’onore (a 62 lunghezze dal team-mate Lewis Hamilton nella graduatoria generale).

Ecco le parole di Bottas, dal comunicato ufficiale:

" Sono molto felice e orgoglioso di far parte del team per la quarta stagione e desidero ringraziare tutti i membri della squadra e il consiglio di amministrazione della Mercedes per la loro fiducia. Le mie prestazioni sono migliorate ogni anno e questo è un ottimo modo per iniziare la seconda metà del 2019. Il mio obiettivo è quello di diventare campione del mondo. Credo che Mercedes sia l’opzione migliore per raggiungere questo traguardo nel 2020. Ora, abbiamo nove gare da disputare in questo campionato e sono pronto a ottenere il meglio. I miei pensieri sono su tutti per l’appuntamento a Spa "

A queste parole, si è associato anche Wolff: “Avevamo una sfida con Valtteri (Bottas ndr), ovvero quella di ottenere risultati sempre più importanti. Fino ad ora è stata la sua prima metà di campionato migliore di sempre, ma ha ancora fame ed è deciso a continuare il proprio percorso di crescita. Questa è la mentalità che vogliamo da tutti i membri del nostro team. I risultati che abbiamo raggiunto insieme a lui non sono una coincidenza: è stato parte integrante del nostro successo nelle ultime due stagioni, il suo lavoro di squadra con Lewis (Hamilton ndr.) è stato esemplare e ha dimostrato carattere nel modo in cui ha risposto ad alcuni risultati negativi. Sono lieto che rimarrà con la squadra almeno per un’altra annata“.

