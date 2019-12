Verstappen: "Il 60% dei piloti in griglia avrebbe vinto il Mondiale con la Mercedes"

Max Verstappen è sicuramente uno dei personaggi più controversi ed interessanti degli ultimi anni nell’ambiente del Mondiale di Formula 1. L’olandese della Red Bull ha un talento immenso ed è capace di portare il mezzo che guida al limite, ma è il suo atteggiamento in pista e fuori dalla pista che fa storcere il naso a molti addetti ai lavori. Il figlio di Jos non ha peli sulla lingua e anche questa volta ha lanciato un messaggio molto chiaro nei confronti del campione del mondo in carica Lewis Hamilton nel corso di una trasmissione televisiva olandese, Ziggo Sport.

" Se io fossi a bordo di quella macchina vincerei titoli. Hamilton ovviamente è un pilota molto buono e uno dei migliori della storia, ma il 60% dei piloti attualmente in griglia sarebbero stati Campioni del Mondo con la Mercedes "

A proposito invece del mercato e delle voci che lo vedono in Ferrari o Mercedes nel 2021, l’olandese aveva rilasciato una settimana fa le seguenti dichiarazioni a Servus TV: “Quello che ha avuto una riunione con la Ferrari è stato Lewis… A me qui sta andando tutto bene, inoltre sono molto rilassato per il mio contratto con Red Bull. Ho un buon presentimento con questa squadra“.