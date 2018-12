Verstappen punge Hamilton: "Io, Alonso, Vettel e Ricciardo vinceremmo facilmente con la Mercedes"

Max Verstappen non è certamente più buono a Natale e punzecchia Lewis Hamilton in vista della prossima stagione. A marca.com il pilota della Red Bull ha riconosciuto la superiorità della Mercedes rispetto a tutta la concorrenza, ma non ha utilizzato parole dolci per il campione del mondo.

Infatti ha dichiarato al sito spagnolo che molti piloti avrebbero potuto vincere il titolo iridato con la vettura del britannico.

" Penso che Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo e io potremmo facilmente essere campioni con una macchina del genere. Quando vedo le immagini a bordo, penso che la Mercedes non sia andata al massimo in molte gare "

Esclude, almeno al momento l’approdo in una scuderia dove siano presenti campioni del calibro di Hamilton e Vettel: “Quando penso alla mia carriera, non sarebbe l’ideale gareggiare accanto a Hamilton o Vettel al momento, ma se non avessi altra scelta, lo farei sicuramente. Penso che con la Red Bull posso anche diventare un campione, finché avremo il pacchetto corretto“.