Vettel amaro: "Non siamo favoriti, perdiamo troppo in rettilineo"

Sebastian Vettel ha concluso davanti a tutti la penultima giornata dei test 2020 di F1 a Barcellona (Spagna). Il tedesco della Ferrari è riuscito a concludere in vetta, completando un buon numero di giri e verificando le condizioni della propria SF1000 in configurazione da gare e da qualifica.

Ebbene, al di là del crono in sé, il teutonico ha un po’ confermato quanto dichiarato dal Team Principal Mattia Binotto sulle prestazioni della monoposto di Maranello. La macchina, infatti, ha compiuto uno step in avanti relativamente alla velocità espressa in curva, ma in rettilineo non è sufficientemente veloce e questo si è rivelato un handicap maggiore di quello che ci si aspettava. Non si nasconde, da questo punto di vista, il teutonico davanti ai microfoni dei media presenti in terra catalana:

" La macchina è migliorata, soprattutto nell’ultimo settore. E’ un passo avanti, volevamo generare più downforce. Ma siamo più lenti di quanto ci aspettavamo in rettilineo. In generale gli altri sono più veloci e abbiamo del lavoro da fare per migliorare. Ora come ora non siamo i favoriti, ma vedremo dove saremo in Australia (15 marzo, ndr) "

" Alcune cose hanno funzionato, altre meno. Sembra che la Mercedes sia più in palla, in questo momento paiono davanti a tutti. Noi abbiamo provato diverse configurazioni, ma nei test nessuno vuole scoprire le proprie carte. Queste prove non sono affidabili per capire chi va meglio. Sarà necessario aspettare due o tre gare "

Hamilton soddisfatto

" Ho fatto solo 14 giri oggi, ma in quelle tornate ho avuto grandi sensazioni. Ovviamente non è ideale l’aver riscontrato questo problema, ma quando accadono queste cose nei test si impara sempre qualcosa. Dobbiamo lavorare su alcuni aspetti e trovare delle soluzioni. Non vedo l’ora di tornare in macchina domani mattina e di aggiungere ulteriori chilometri a quelli già percorsi "

