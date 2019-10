Vettel contro gli specchietti: “In Messico non ho visto Hamilton, era nel punto cieco: è pericoloso"

Sebastian Vettel si è dovuto accontentare del secondo posto nel GP del Messico 2019, tappa del Mondiale F1 che è andata in scena domenica scorsa sul circuito intitolato ai fratelli Rodriguez. Il tedesco ha disputato una buona corsa ed è riuscito a salire sul podio dopo essere scattato dalla seconda posizione ma non è riuscito a contrastare Lewis Hamilton che, grazie a una strategia migliore, è riuscito a vincere con la sua Mercedes.

Il tedesco aveva però tenuto alle spalle il britannico in partenza, il Campione del Mondo era partito dalla terza piazzola e aveva provato a contrastare l’alfiere della Rossa che però con grande abilità era riuscito a mantenere la seconda posizione alle spalle del compagno di squadra Charles Leclerc. Sebastian Vettel ha per confessato di non aver visto il suo avversario perché era finito nel punto cieco del suo specchietto: