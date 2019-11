Vettel e Leclerc dopo l’incidente in Brasile: chiarimento in videoconferenza, tensione appianata?

Il Mondiale F1 si concluderà nel weekend col GP di Abu Dhabi, ci si avvicina a grandi passi alla gara in programma domenica 1° dicembre sul circuito di Yas Marina e c’è grande attesa per l’ultima sfida in pista prima del lungo inverno di pausa. Si preannuncia grande spettacolo negli Emirati Arabi Uniti, soprattutto dopo quanto successo in occasione del palpitante GP del Brasile dove l’incidente tra Sebastian Vettel e Charles Leclerc è stato grandissimo protagonista. Il contatto a cinque giri dal termine tra le due Ferrari continua a fare parlare di sé e ha inevitabilmente generato una serie di discussione, i due piloti non si sono chiariti nell’immediato a Interlagos e tutto è stato rinviato a un momento successivo per evitare che gli animi furenti di quel preciso frangente temporale avessero la meglio.

Il tanto atteso chiarimento ci sarebbe stato negli ultimi giorni come riporta it.motorsport.com. Il monegasco è infatti stato a Maranello durante la scorsa settimana ed è stata programmata una videoconferenza col tedesco, chiarendo tutti i punti in sospeso dopo l’ultima gara. Per il momento la situazione è appianata ma c’è tensione in vista del 2020 perché un contrasto interno tra i due alfieri non può fare meno alla Scuderia di Maranello se vorrà davvero battere la Mercedes e conquistare quell’agognato titolo piloti che manca addirittura dal 2007.