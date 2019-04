La Ferrari si sta preparando per affrontare il GP della Cina 2019, terza tappa del Mondiale F1 che andrà in scena nel weekend del 12-14 aprile sul circuito di Shanghai. Le Rosse hanno incominciato il campionato in maniera deludente con i problemi avuti da Charles Leclerc quando si stava involando verso la vittoria in Bahrein e con la deludente gara di Melbourne, ora bisogna subito reagire e cercare di battere la Mercedes su un tracciato che negli ultimi dieci anni è stato terreno di conquista solo in un’occasione per la Scuderia di Maranello. Inutile negare che il Cavallino Rampante deve tornare a vincere per riaprire i conti e c’è grande ottimismo in seno al team che vuole ruggire in terra asiatica

Il team principal Mattia Binotto ha analizzato il fine settimana: “Sarà la gara numero 1000 della storia della Formula 1, una ragione in più per provare ad eccellere. È un tipo di tracciato diverso sia da Melbourne, sia dal Bahrain. In questo caso abbiamo un lunghissimo rettilineo e curvoni che sollecitano in modo particolare l’anteriore. Vogliamo accertarci della competitività della SF90 anche su questo tipo di tracciato e verificare che i problemi di affidabilità avuti in Bahrain non si ripetano. Come sempre siamo desiderosi di fare bene e di confrontarci con i nostri avversari”.

Sebastian Vettel deve riscattarsi dopo il testacoda del Sakhir: “Storicamente io ho vissuto diverse belle gare qui, con la Ferrari sono andato più di una volta vicino alla vittoria. Magari se anche un po’ di fortuna ci assiste questa è la volta buona. Sono fondamentali la 1 e la 13 che immette sul lunghissimo rettilineo da oltre un chilometro. Sono entrambe molto tecniche e non è sempre facile trovare la linea migliore per affrontarle. Salvare le gomme a Shanghai è la cosa più importante, è il compito che tutti sanno di dover fare nel modo migliore la domenica per far durare gli pneumatici ed essere competitivi per tutta la gara”.

Charles Leclerc ha incantato tutti settimana scorsa e solo un problema meccanico gli ha impedito di festeggiare la sua prima vittoria in F1: “Quella di Shanghai è una delle piste che conosco meno avendoci gareggiato solo una volta lo scorso anno. Di solito quella cinese è una gara divertente perché le condizioni meteo sono spesso imprevedibili e magari la pioggia arriva all’improvviso quando meno te la aspetti. È la millesima gara della storia della Formula 1 e io spero di poter avere una vettura forte come l’ho avuta in Bahrain per continuare ad andare in cerca di quel risultato che meritiamo”.