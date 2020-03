Il Mondiale F1 2020 sta per partire: nel weekend del 13-15 marzo andrà in scena il Gran Premio d'Australia (salvo stravolgimenti dell'ultimo minuto legati all'emergenza Coronavirus) e a Melbourne c'è grande attesa per l'apertura della stagione. Sul tracciato semicittadino dell'Albert Park si farà tremendamente sul serio dopo i test invernali e si inizierà a capire quali sono i valori in campo. La Ferrari non è uscita benissimo delle prove pre-stagionali di Barcellona a differenza della Mercedes che sembra ancora una volta la scuderia da battere.

Vettel: "Mercedes più avanti di noi"

Sebastian Vettel si prepara alla battaglia e spera di poter dire la sua al volante della Ferrari, anche se non sarà semplice lottare alla pari con le Frecce d’Argento e in particolar modo con Lewis Hamilton che insegue il settimo titolo iridato. Il tedesco ha parlato ai microfoni di RaceFans e si è soffermato proprio sui rivali:

" Sembra che la Mercedes sia la monoposto più a suo agio. Non solo nella ricerca della prestazione sul singolo giro, che è ovviamente quello che la gente guarda di più, ma anche sul passo gara. Probabilmente in questo momento direi che loro sono davanti perché ogni volta che vanno in pista ottengono la massima performance con estrema facilità, mentre gli altri devono lavorare un po' di più. Da parte nostra, abbiamo avuto alcuni run migliori e altri peggiori, quindi è un po' difficile dire dove siamo. Molto è dipeso dal momento della giornata e dalle condizioni della pista, in più non sappiamo che lavoro abbiano svolto gli altri dietro le quinte. Ovviamente, abbiamo testato alcune soluzioni che sono apparse buone e altre un po’ meno e anche questo ha un impatto sui tempi sul giro "