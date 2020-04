Vettel: "Mi mancano le corse e la Ferrari. Gare senza pubblico? Importante è ripartire in sicurezza"

Immaginarsi un pluricampione del mondo di Formula 1 come Sebastian Vettel fare le faccende di casa e dedicarsi al giardinaggio come un qualunque buon padre di famiglia fa un po’ effetto: però a volte la straordinarietà sta proprio nelle piccole cose anche se la tua vita corre sul filo dei decimi di secondo dalla prospettiva di uno stretto abitacolo di una monoposto rossa fiammante. In videoconferenza con un gruppo di giornalisti, il pilota tedesco, come riporta il Corriere dello Sport, ha raccontato come sta vivendo questa quarantena in famiglia nella sua casa nel Cantone di Zug e anche delle prospettive (ancora nebulose) di ripresa di un mondiale con meno gare e, quasi certamente, senza pubblico sulle tribune.

" Mi manca poter cenare con i miei genitori o con i miei amici e ovviamente le corse! Penso a quando tornerò in macchina e sento che sarà un momento bello. Ma ha anche voglia di andare in un grande magazzino, e tornare dal barbiere... Mi manca davvero anche la Ferrari: andare in fabbrica, incontrare i ragazzi. Comunque vi posso garantire che non mi sto annoiando. Stando chiuso in casa ho scoperto un sacco di cose nuove, la tua famiglia con cui puoi stare in una maniera più intensa, senza interferenze. Mi godo di più i miei tre bambini e, pur con il rispetto per il momento triste che colpisce tutti e in particolar modo l’Italia, c’è l’opportunità per ognuno di premere il tasto reset e capire cos’è davvero importante nella vita. "

"Porte chiuse? L’importante è ripartire..."

" Gare senza pubblico? L’importante è ripartire. Mi piace il pubblico, passare sotto le tribune piene di gente è inebriante, però insomma: c’è bisogno di sicurezza e se da qualche parte dovremo correre senza gli spettatori lo faremo. E’ una grande responsabilità quella di prendere le decisioni giuste per questa fase: c’è da considerare il business e devi tutelare la salute di chi lavora nel paddock, di chi lo frequenta, del pubblico. Ci sono mille opzioni e devi scegliere le migliori. Personalmente mi aspetto una stagione inconsueta ma anche con alcune gare in meno, un Mondiale è sempre un Mondiale. L’importante è che si parta "

"Contratto? Ne discuteremo al momento opportuno..."

Vettel è uno di quei piloti col contratto in scadenza a fine anno, a precisa domanda in merito però non riesce a vedere un’urgenza dietro a questo aspetto...

" E’ presto parlare del mio contratto, neanche sappiamo quando sarà la prima gara! Difficilmente si correrà prima di luglio, non è il momento di pensarci. Ne discuteremo al momento opportuno. Riduzione dell’ingaggio? Con Binotto parliamo regolarmente di tutto ma non mi va di lucidare la mia immagine in pubblico approfittando di questa situazione. Bisognerà capire che stagione verrà fuori: avremo cinque, 10, 15 gare? Vediamo e poi parleremo anche di questo... Sarà una Ferrari lenta come nei test? Sapevamo di non avere la macchina più veloce. Questa prima parte, purtroppo, è saltata del tutto: faremo il possibile per migliorare la vettura però le fabbriche sono chiuse, tutto è fermo e non ci sarà tempo per fare grandi migliorie. Semmai nel corso della stagione. Una Ferrari col DAS come la Mercedes? No non la vedrete, ci vogliono mesi per svilupparlo e poi sono convinto che non sia un sistema in grado di farti vincere o perdere delle corse. "