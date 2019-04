Vettel "Mi tengo il podio, ma c'è tanto da lavorare", Leclerc "Non c'era ritmo, ma risaliremo"

Sebastian Vettel fa buon viso a cattivo gioco dopo un fine settimana del Gran Premio della Cina 2019 di Formula Uno davvero poco soddisfacente sia per lui, sia per la Ferrari. Il terzo posto finale non può certo far sorridere il quattro volte campione del mondo e le sue parole nelle interviste di ritiro sotto il podio lo confermano.

" Sono contento per il terzo posto, ma la gara è stata davvero dura. Abbiamo provato a stare con le Mercedes, ma erano veramente troppo veloci per noi, e lo hanno dimostrato sin dal via "

L’unico momento di rilievo della gara di Shanghai per il tedesco è stato il duello con Max Verstappen per difendere il podio. “Sì, abbiamo vissuto una piccola battaglia. Sapevo che ci avrebbe provato al termine del rettilineo. L’ho visto negli specchietti, gli ho lasciato l’interno, per poi rispondere in uscita di curva. Abbiamo avuto un ruota-a-ruota emozionante ma per mia fortuna sono riuscito a prendere una vettura di vantaggio prima dell’ultima curva e, da quel momento, ho potuto gestire il mio terzo posto”.

La gara di Vettel ha visto anche l’ordine di scuderia iniziale, quando l’ex Red Bull si è visto consegnare la posizione da Charles Leclerc.

" Una decisione difficile per il team ma, in quel momento, mi sembrava di averne di più rispetto a Charles. Dopo essere passato, però, non sono riuscito ad avere un buon ritmo, ho anche commesso un paio di bloccaggi in frenata che hanno rovinato le mie gomme, peccato "

La conclusione del fine settimana di Shanghai, tuttavia, è lapidaria: “Volevamo stare assieme alle Mercedes e combattere per la vittoria, non lottare con le Red Bull. C’è tanto da lavorare, tantissimo. Oggi proprio non avevamo ritmo”.

Non è ovviamente soddisfatto Charles Leclerc, quinto al traguardo, ma accetta la strategia di scuderia:

" Non penso di essere stato sacrificato. Credo che la squadra abbia voluto fare il massimo possibile per provare a opporsi alle Mercedes. In quel momento loro avevano tutti i dati per valutare, cosa che non posso fare io dal mio abitacolo. Se quel sorpasso poteva essere utile per favorire Sebastian, è stato giusto così. er il team sono sempre scelte delicate che rispetto. Ovviamente non ero felice dell’ordine, ma sono cose che capitano. Peccato perchè rimanendo dietro a Sebastian ho un po’ rovinato le mie gomme. "

Il bilancio della gara di Shanghai, ovviamente, non è positivo. “Non è stata la miglior gara possibile, nè per me, nè per la vettura. Speriamo, sin dalla prossima, in Azerbaijan, di riprenderci”.

Come si spiega l’andamento così ondivago della SF90?

" La vettura è buona, non c’è dubbio, ma non riusciamo ancora a farla esprimere al proprio massimo potenziale. Troveremo una soluzione, ne sono sicuro, ma prima dobbiamo capire il perchè non siamo stati veloci qui in Cina "

