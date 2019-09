Quanto è accaduto nel corso del GP di Singapore, sede del 15° round del Mondiale 2019 di F1, fa ancora discutere in casa Ferrari. La doppietta tutta “Rossa” a Marina Bay è stata la prova della manifesta superiorità del Cavallino Rampante in termini di prestazione e di strategia ma le “grane” sono interne. Sì perché l’ordine d’arrivo ha creato alcune polemiche per via di un Charles Leclerc, che specie in corsa, non riteneva giusto che il compagno di team Sebastian Vettel (vittorioso) fosse entrato prima di lui ai box per cambiare le gomme, nonostante Charles fosse in testa alla gara fino a quel momento.

Un pit-stop anticipato, dettato dalla necessità di coprirsi dall’olandese Max Verstappen e dal britannico Lewis Hamilton, che ha portato al cosiddetto “undercut” e quindi, nel valzer delle soste, a un Sebastian in prima posizione davanti al 21enne del Principato. A motori spenti, il vincitore dei GP di Spa e di Monza, ha un po’ “sbollito” la rabbia ma era evidente in lui la delusione e l’amarezza. Su questo aspetto, Vettel ha espresso la propria idea:

" Alla radio dopo la gara ho detto che il team è più grande di me. Sono contento per i ragazzi e per aver portato a casa una doppietta, per me l’ordine è importante e anche per Charles, ecco perché siamo qui. Alla fine vogliamo entrambi lottare per le vittorie. La squadra in questo senso è più grande di noi. "

A questo punto sarà molto interessante capire cosa possa accadere in Russia, sede del prossimo weekend iridato (27-29 settembre).

