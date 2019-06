Vettel penalizzato in Canada, la Ferrari presenta ricorso

La penalizzazione di 5" inflitta a Sebastian Vettel per essere andato lungo in curva-4 nel corso del 48° giro e soprattutto per essere rientrato in pista difendendo la posizione nei confronti di Lewis Hamilton ha di fatto regalato la vittoria al pilota della Mercedes.

Il tedesco della Ferrari è apparso letteralmente inferocito dopo l’arrivo e la scuderia di Maranello ha già annunciato di essere fermamente intenzionata a presentare ricorso contro la decisione della giuria.

Dopo la notifica, la Ferrari ha 96 ore per decidere se procedere o meno con il ricorso, che andrebbe accettato dal Tribunale Internazionale d'Appello: iniziativa che ha poche possibilità di successo visto che l'ordine d'arrivo è già stato ufficializzato.