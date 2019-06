Vettel smentisce le voci sul suo ritiro: "Ho ancora qualcosa da fare in Ferrari"

Sebastian Vettel sta pensando al ritiro? La risposta è assolutamente no. E’ quanto emerge da un’intervista che il pilota tedesco della Ferrari ha concesso ad Auto Bild, circa il suo futuro nel Mondiale di F1. Nel corso del weekend a Monaco, infatti, erano circolate voci su un possibile addio del teutonico al mondo delle corse al termine del 2019, prima della scadenza di contratto che lo lega al Cavallino Rampante (2020). Le difficoltà con la Rossa e un titolo iridato che sembra sfuggire anche quest’anno le motivazioni di un’ipotetica interruzione del rapporto.

Seb, però, ha voluto smentire seccamente queste affermazioni, dichiarando:

" Non ho intenzione di fermarmi. Mi diverto ancora molto in F1 e ho ancora qualcosa da fare in Ferrari "

Queste le considerazione del quattro volte campione del mondo, ancora desideroso di lottare per portare la scuderia di Maranello sul trono della massima categoria automobilistica. SF90 che, nei primi sei appuntamenti, per una serie di motivi non ha dato le prestazioni che tutti speravano e si è assistito al dominio della Mercedes: 6 vittorie nei primi 6 round iridati. Una condizione difficile che ha così analizzato il ferrarista.

" La nostra macchina è buona, ma stiamo ancora imparando a conoscerla. In particolar modo il feeling con le gomme, è diventato più difficile da trovare quest’anno. Mentre i nostri rivali ci sono riusciti. Stiamo imparando giorno dopo giorno e questo deve aiutarci per il progetto 2020 "

