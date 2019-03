Sebastian Vettel

"Dobbiamo ancora lavorare, c'è ancora del potenziale da esprimere. Se ci riusciremo allora saremo in buona condizione domani. Speriamo di poter essere più vicini alle Mercedes. Mi aspetto siano molto forti in qualifica. Dobbiamo anche tenere d'occhio la Red Bull, sono stati molto veloci in curva. Credo saremo tutti molto vicini".

Charles Leclerc

"Dobbiamo stare attenti, a sensazione va meglio, giro dopo giro. Ho trovato più fiducia in macchina con un bilanciamento migliore. La Mercedes non è come si è mostrata oggi, sicuramente domani sarà molto difficile, noi spingeremo al massimo. Abbiamo trovato delle risposte dopo l'Australia che abbiamo messo in atto qui, è andata meglio. Qui storicamente la Ferrari è andata bene, credo siano un po' tutte e due le cose".

Mattia Binotto (Team principal Ferrari)

"La Ferrari in Australia è stata troppo brutta per essere vera. I risultati di oggi vanno presi con le pinze, non credo che sia questo il valore della Mercedes. Mi aspetto siano forti domani. Sono i campioni in carica, sono quelli che hanno vinto in Australia e sono ancora quelli da battere. Il ritmo gara è la cosa più significativa, in quel momento ci si nasconde un po' meno. Credo che il nostro sia buono e competitivo, ma anche quello degli altri era veloce. Leclerc subito a suo agio? Non ha campionato team, è sempre stato in Ferrari. Ci ha conosciuto, ha fatto i test con noi, conosce gli ingegneri e il modo in cui lavoriamo. Si sta impegnando molto, ha passato dei giorni a Maranello. Ha voglia di impegnarsi e questo sta facendo la differenza".

Toto Wolf (Team principal Mercedes)

“Siamo abbastanza felici, si può vedere un’enorme potenza dalla Ferrari sul rettilineo, dove sta guadagnando molto terreno, è sicuramente una vettura diversa da quella che abbiamo visto a Melbourne. Assomiglia decisamente più a quella vista a Barcellona che a Melbourne. La Ferrari ha optato per l’utilizzo di un set extra di gomme morbide nella FP2, eseguendo più simulazioni di qualifica rispetto alla Mercedes, forse a causa del fatto che la FP3 si svolgerà in condizioni non rappresentative. Penso che sia insolito quello che hanno fatto e che forse ha a che fare con la strategia degli pneumatici in gara, dobbiamo analizzarlo. Siamo sorpresi, è una tattica non convenzionale e dice un po’ della gara. Penso che sia molto pericoloso sottovalutare Lewis Hamilton, quando il tempo sul giro conta è sempre lì. Ancora una volta Valtteri Bottas ha iniziato da dove aveva lasciato a Melbourne, girando molto forte e con un buon passo anche sul long run“.