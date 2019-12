Vettel torna sull'episodio di Montreal: "In Canada qualcuno ci ha rubato la vittoria…"

Con il passare dei mesi Sebastian Vettel non è ancora riuscito a digerire la delusione per la penalizzazione inflittagli dai commissari a Montreal e che gli costò di fatto la vittoria del Gran Premio del Canada 2019 in favore della Mercedes di Lewis Hamilton. Nella giornata di ieri infatti il tedesco della Ferrari, in occasione della Convention Ferrari 2019 andata in scena presso la pista di Fiorano, ha ribadito il suo punto di vista a proposito di quell’episodio:

" In Canada qualcuno ci ha rubato la vittoria. "

Una frase pronunciata con il sorriso durante un discorso in cui Seb ha ripercorso il suo 2019 proiettandosi però già verso un 2020 fondamentale per la sua esperienza in Rosso.

Video - Vettel-Leclerc, è guerra rossa in Ferrari! I 5 momenti che hanno incrinato il rapporto 01:31