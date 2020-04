Vettel verso il rinnovo con la Ferrari: "Conta essere felici, non i soldi"

Sebastian Vettel non guarderà l’aspetto economico nella trattativa per il rinnovo contrattuale con la Ferrari. Il quattro volte campione del mondo, impegnato dal 2015 con la scuderia di Maranello, ha dichiarato a motorsport.com che i soldi non incideranno sulla decisione di proseguire l’avventura con la Rossa.

" Molte persone vivono per i soldi, ma io mi chiedo se questo abbia senso. E non solo per la F1 "

Il contratto che lega Vettel alla Ferrari volge alla conclusione. Al termine del 2020 il tedesco sarà chiamato a firmare un nuovo accordo o avviarsi su una nuova strada dopo aver portato nella propria bacheca 14 successi. Sembrerebbe che l’offerta di rinnovo sia già pervenuta al destinatario, ma con un assegno ridotto rispetto all’attuale. Lo stipendio fisso verrebbe dunque ridotto, ma sarebbero previste delle entrate a rendimento, in base ai risultati e ai premi conquistati. Il nativo di Heppenheim ha ammesso di mirare a obiettivi più alti del mero conto in banca:

" Le nostre carriere sono brevi, penso che sia veramente importante essere felici. La chiave è questa "

Vettel ha evidenziato come la scelta finale non si limiterà esclusivamente all’offerta economica della Ferrrari. Saranno, invece, la motivazione e la voglia di vincere a rivelarsi decisivi per la conclusione dell’accordo.