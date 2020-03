Vettel: "Vincere con la Ferrari è qualcosa di speciale, non ci sono motivi per cui non continuare"

Secondo le informazioni che arrivano dalla Germania, per la precisione da Auto Bild, il matrimonio tra la Ferrari e Sebastian Vettel continuerà. Il tedesco della Rossa, in scadenza di contratto in questa stagione con la scuderia di Maranello, dovrà decidere se proseguire o meno il percorso con il Cavallino Rampante, ma stando agli ultimi “indizi” lo status quo potrebbe essere la soluzione più logica.

In un mercato piloti in cui tutti i top team hanno deciso di dar continuità ai propri progetti (Charles Leclerc in Ferrari e Max Verstappen in Red Bull ad esempio), la conferma di Seb appare sempre più probabile, anche relativamente alle sue ultime esternazioni, che smentiscono l’ipotesi di un ritiro agonistico: “Non ci sono motivi validi per cui non dovrei continuare. Mi diverto ancora e non credo che io possa temere di non essere in griglia di partenza nel 2021. Penso che la Ferrari sia il team più importante in F1. Vincere qui è diverso. L’unica cosa che posso aggiungere sul mio futuro è che non mi aspetto di essere nel Circus tra otto anni…”, la chiosa di Vettel.

