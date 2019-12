Il colore della nuova Ferrari "sarà ancora rosso opaco. Abbiamo fatto questa scelta per un tema di peso e lo manterremo. Presenteremo la macchina molto presto, molto presto anche rispetto agli altri team, l'11 febbraio. Così presto perché abbiamo un programma intenso di prove a banchi, che vogliamo fare e che abbiamo programmato". Così Mattia Binotto, team principal della Ferrari, ai microfoni di Sky Sport ha fatto il punto sulla stagione appena conclusa e si è proiettato alle novità della prossima. "Il regolamento è stabile per l'anno prossimo, quindi sarà uno sviluppo di quella attuale, magari continuando quella direzione di sviluppo che abbiamo intrapreso in questa seconda parte di questa stagione", ha spiegato.

"Cosa aspettarci dal 2020? Da parte nostra l'obbligo di continuare a migliorare", ha proseguito Binotto. "Con il presidente e l'amministratore delegato stiamo investendo sul nostro futuro a medio lungo temine. E' importante la stabilità della squadra. A volte serve pazienza. Se si guarda al passato, chi ha avuto cicli vincenti li ha costruiti su vari anni. Però - ha sottolineato il team principal - credo che come Ferrari abbiamo l'obbligo di guardare alla vittoria come nostro obiettivo. Se c'è una cosa che posso promettere, intanto, è l'impegno e magari di regalare più gioie come quelle di Monza".