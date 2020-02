Toto Wolff conferma le parole di Lewis Hamilton sul mancato incontro tra Mercedes e il pilota britannico per discutere del rinnovo del contratto. La situazione non sembra comunque portare ad una clamorosa rottura e tutte fa presagire che la firma sul nuovo contratto verrà posta da Hamilton nelle prossime settimane o mesi. Wolff, però, ha voluto far capire ad Hamilton che la Mercedes comunque non fa sconti a nessuno e che comunque arriva sempre prima la squadra del singolo. “Un pilota del suo livello ha sempre opzioni. Lo stesso vale per noi. Fino a quando costruiremo un’auto veloce, saremo sempre in una situazione in cui possiamo scegliere noi i piloti”, le parole del numero uno della Mercedes ad Auto Motor und Sport.

Continua Wolff:

" Abbiamo diversi punti di vista, soprattutto dal punto di vista finanziario, ma anche altre volte non è importato quanto sia stato difficile, alla fine c’è sempre stata una stretta di mano. Lewis vuole guidare la macchina più veloce e noi vogliamo il miglior pilota. "

L’ultima volta che ci siamo incontrati è stato alla festa di Natale e abbiamo parlato un po ‘del futuro. Abbiamo deciso di isolarci a dicembre e gennaio e ,quando riprenderà a febbraio, ci riuniremo e parleremo” conclude Toto Wolff, che ha anche confermato che la Mercedes non ha nessuna intenzione di lasciare il mondo della Formula 1 “Mercedes ci sarà sicuramente nel 2021″.