WTA Pechino: avanti Osaka e Halep

Si sono disputati oggi ben quattordici incontri del primo turno del torneo WTA Premier Mandatory di Pechino: dopo le prime otto sfide di ieri, si va così completando il quadro dei sedicesimi. Domani si disputeranno gli ultimi sei match (le semifinaliste di Wuhan hanno avuto un bye) e si giocheranno le prime cinque sfide del secondo turno.

Nelle più interessanti gare odierne sorridono l’australiana Ajla Tomljanovic, che approfitta del ritiro della padrona di casa Qiang Wang, con la cinese in vantaggio 7-5 5-4, la nipponica Naomi Osaka, che supera per 6-3 7-6 (5) la statunitense Jessica Pegula, e la romena Simona Halep, la quale batte nettamente con un duplice 6-1 la svedese Rebecca Peterson.

Devono ricorrere al terzo set la statunitense Venus Williams, per avere la meglio sulla boema Barbora Strycova per 6-3 4-6 7-5, e l’ucraina Elina Svitolina, per superare in rimonta la lettone Anastasija Sevastova per 6-7 (4) 6-1 6-2, mentre l’altra ucraina Dayana Yastremska liquida con un duplice 6-1 la transalpina Caroline Garcia.

WTA Premier Mandatory Pechino – Singolare (primo turno)

06:40 Finale Collins D. R. (Usa) 0 3 2 Mladenovic K. (Fra) 2 6 6 06:40 Finale Pegula J. (Usa) 0 3 65 Osaka N. (Jpn) 2 6 77 06:40 Finale Wang X. (Chn) 0 1 2 Wang Y. (Chn) 2 6 6 07:50 Finale Halep S. (Rou) 2 6 6 Peterson R. (Swe) 0 1 1 08:05 Finale McHale C. (Usa) 2 6 1 6 Kuznetsova S. (Rus) 1 0 6 3 08:25 Finale Strycova B. (Cze) 1 3 6 5 Williams V. (Usa) 2 6 4 7 08:30 Finale Putintseva Y. (Kaz) 2 6 6 Blinkova A. (Rus) 0 0 1 09:00 Finale Teichmann J. B. (Sui) 0 64 3 Petkovic A. (Ger) 2 77 6 09:20 Finale Garcia C. (Fra) 0 1 1 Yastremska D. (Ukr) 2 6 6 11:15 Finale Svitolina E. (Ukr) 2 64 6 6 Sevastova A. (Lat) 1 77 1 2 11:35 Finale Alexandrova E. (Rus) 2 5 6 6 Pera B. (Usa) 1 7 2 4 11:40 Finale Linette M. (Pol) 0 5 3 Stephens S. (Usa) 2 7 6 13:45 Finale Kerber A. (Ger) 2 6 1 6 Zhang S. (Chn) 1 2 6 4 15:55 Finale (Ritiro) Wang Q. (Chn) RITIRO 1 7 5 Tomljanovic A. (Aus) 0 5 4

Foto: Mai Groves / Shutterstock.com