F2, gara-2: Luca Ghiotto rimonta ed è secondo, vince De Vries

Nyck De Vries ha vinto la gara-2 del GP Spagna 2019, terza tappa del Mondiale di Formula 2. L’olandese ha conquistato la prima vittoria stagionale a Barcellona, imponendosi al termine di una gara condotta con grande autorevolezza: è partito a razzo dalla quarta piazzola e ha poi superato Hubert durante l’ottavo giro conducendo poi per 18 tornate senza essere impensierito dagli avversari. Il pilota della ART Grand Prix si è portato al terzo posto in classifica generale con 63 punti, quattro in meno di Luca Ghiotto che ancora una volta si è reso protagonista di una rimonta stellare che lo ha condotto in seconda posizione sulla linea del traguardo.

Il pilota italiano ha avuto delle difficoltà in partenza ed è scivolato in settima posizione, durante il secondo giro è entrata la safety car per l’incidente di Carlin e al suo rientro ai box l’alfiere della UNI-Virtuosi Racing si è prodigato in un recupero di assoluto spessore: alla decima tornata è quarto dopo i sorpassi meravigliosi su King e Zhou, a dieci giri dal termine supera l’ostico Hubert e si lancia all’inseguimento del britannico Callum Ilott che riesce a infilare in fondo al rettilineo dell’ultimo giro. Seconda piazza di lusso per il 24enne al terzo podio stagionale (in Bahrain aveva vinto gara-2 ed era stato secondo in gara-1). Ghiotto, autore della pole position, si conferma al secondo posto in classifica generale a 26 punti di ritardo dal canadese Nicholas Latifi che oggi si è dovuto accontentare del sesto posto timbrando però il giro veloce. Quarto il cinese Zhou, quinto il francese Hubert, settimo il britannico King davanti al connazionale Aitken che conquista l’ultimo posto a disposizione. Mick Schumacher non è andato oltre il 12esimo posto.