F2, terribile incidente a Spa: tre auto coinvolte, gara cancellata

Un terribile incidente si è verificato nella prima delle due gare di Formula 2 sul circuito di Spa-Francorchamps, con tre auto coinvolte e alcune delle quali sono andate distrutte. Tre piloti, il francese Anthoine Hubert, il giapponese Marino Sato e lo statunitense Juan Manuel Correa, si sono scontrati fra di loro dopo la salita dell'Eau Rouge.

La macchina di Hubert è stata letteralmente tagliata in due sotto la violenza dello shock. Nessuna notizia sul pilota è stata comunicata mentre la gara è stata immediatamente interrotta per consentire l'intervento dei soccorsi. Solo il giapponese Sato è stato visto muoversi da solo dopo l'incidente. Le conferenze stampa in programma dopo la sessione di qualificazione della F1 sono state annullate mentre Hubert e Correa sono stati trasportati in ospedale.