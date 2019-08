Il pilota francese di F2 Anthoine Hubert ha perso la vita in un terribile incidente a Spa

Un terribile incidente si è verificato nella prima delle due gare di Formula 2 sul circuito di Spa-Francorchamps, con tre auto coinvolte e alcune delle quali sono andate distrutte. Tre piloti, il francese Anthoine Hubert, il giapponese Marino Sato e lo statunitense Juan Manuel Correa, si sono scontrati fra di loro dopo la salita dell'Eau Rouge. Purtroppo il pilota francese Anthoine Hubert ha perso la vita, come annunciato dalla Fia con il comunicato ufficiale delle 18.35. Aveva solo 22 anni. Correa, invece, versa in condizioni stabili; lo statunitense si trova all’ospedale di Liegi, maggiori informazioni sul suo stato di salute verranno diffuse soltanto nelle prossime ore. Nell’incidente era stato coinvolto in maniera marginale anche Giuliano Alesi ma non ci sono criticità per il transalpino già dichiarato "fit” dal centro medico.

La macchina di Hubert è stata letteralmente tagliata in due e la gara era stata immediatamente interrotta per consentire l'intervento dei soccorsi. Solo il giapponese Sato è stato visto muoversi da solo dopo l'incidente. Le conferenze stampa in programma dopo la sessione di qualificazione della F1 erano state immediatamente annullate mentre Hubert e Correa venivano trasportati in ospedale.

L'impatto è avvenuto all'uscita dalla mitica Eau Rouge. Un punto velocissimo, in cui si possono raggiungere punte vicine ai 300 chilometri orari. Troppo devastante lo scontro tra le vetture e a pagarne le conseguenze più gravi è stato proprio Hubert.

Anthoine Hubert, 22enne di Lione, aveva iniziato a correre coi kart a dodici anni e poi era passato per la Formula 3, questa era la sua prima stagione in F2 con la Arden e si era preso anche la soddisfazione di vincere la gara-2 a Monaco ormai tre mesi fa.