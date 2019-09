Juan Manuel Correa è fuori dal coma indotto, ma preoccupano gli arti inferiori

Giugno novità positive sul fronte del pilota statunitense di F2 Juan Manuel Correa, vittima del tragico incidente che è costato la vita al collega francese Anthoine Hubert lo scorso 31 agosto durante la gara a Spa-Francorchamps, in Belgio. Correa è fuori dal coma indotto e i medici dell’ospedale di Londra hanno avviato la procedura di risveglio dopo tre settimane di grandi sofferenze.

Juan Manuel è stato staccato dall’Ecmo (la procedura di ossigenazione extracorporea a membrana, che serve a ventilare i polmoni e a mantenere in vita il paziente, ndr.) e svegliato dal coma indotto. Questa è una grandissima notizia e il passo più grande nella giusta direzione per un suo recupero, c’è però un’altra corsa contro il tempo” , le parole della nota ufficiale pubblicata dalla famiglia del racing driver.

La situazione resta critica, quindi, perché l’attenzione è rivolta agli arti inferiori, che hanno subito gravi lesioni in conseguenza del crash citato. L’intervento chirurgico a cui Correa dovrà essere sottoposto richiede efficienza da parte dei polmoni e dopo un coma indotto di 20 giorni non è certo pensabile. Resta da vedere come i medici intendano procedere in un caso di grande emergenza come questo.

