Ulteriori aggiornamenti arrivano sulle condizioni del pilota statunitense di F2 Juan Manuel Correa, vittima del tragico incidente che è costato la vita al collega francese Anthoine Hubert lo scorso 31 agosto durante la gara a Spa-Francorchamps, in Belgio. Lo stato di salute del 20enne nativo di Quito è in miglioramento, soprattutto dal punto di vista polmonare, ed è cosciente.

Ora l’attenzione dei medici si sposta sugli arti inferiori, seriamente danneggiati nel crash citato. Per questo motivo il racing driver è stato trasferito in una nuova struttura ospedaliera a Londra, in Inghilterra, specializzata in interventi chirurgici ortopedici. L’operazione è prevista domani e durerà più di 10 ore. Si può, quindi, comprendere la delicatezza dell’intervento, come confermato dalla nota pubblicata dalla famiglia Correa:

" E’ pienamente cosciente e i suoi polmoni si sono ripresi molto più velocemente del previsto. Il suo miglioramento fisico complessivo e la forza di volontà hanno impressionato i medici. L’obiettivo principale di questa settimana è stato di portare Juan Manuel nelle migliori condizioni possibili per il suo intervento di domenica che durerà più di 10 ore. L’operazione di domenica sarà cruciale nel determinare il suo futuro. I medici avranno, per la prima volta dall’incidente, l’accesso completo alle ferite sulla gamba inferiore destra. Saranno in grado di determinare il livello effettivo del danno alla sua tibia, alla caviglia e al piede. Durante l’intervento, salveranno ciò che può essere salvato e rimosso ciò che deve essere rimosso per ricostruire la parte inferiore della gamba destra nelle migliori condizioni possibili. I chirurghi sono i primi nel loro campo e sono cautamente ottimisti, dato il rapido recupero che Juan Manuel ha avuto nella settimana precedente. Le lesioni subite sono gravi e la procedura chirurgica è molto complessa. I medici hanno gli hanno dato l’opzione dell’amputazione ricostruttiva del piede destro. Ha scelto di non subire l’amputazione e di procedere con l’intervento, comprendendo tutti i risch. "

Non resta che attendere quindi l’esito dell’intervento e sperare che il coraggio del giovane pilota di F2 venga premiato.

giandomenico.tiseo@oasport.it