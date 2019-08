Lo scorso 22 marzo, Mick Schumacher ha festeggiato i 20 anni, poche settimane dopo essere entrato nella Ferrari Academy, primo passo sul tracciato disegnato dal papà Michael, sette-volte campione del mondo, cinque delle quali con la Scuderia di Maranello. Ora, Mick aggiunge un altro mattoncino alla sua ancora giovanissima carriera, festeggiando la prima vittoria in Formula 2 con il Team Prema Racing, lo stesso con cui si era laureato campione in Formula 3 nel 2018.

Il pilota tedesco, partito in pole-position in gara-2 in Ungheria grazie all'inversione delle posizioni (aveva chiuso gara-1 in ottava piazza), ha condotto la corsa dall'inizio alla fine, resistendo agli attacchi del giapponese Nobuharu Matsushita e gestendo al meglio le gomme. Schumacher sta vivendo un momento positivo nel Mondiale: è andato a punti in quattro delle ultime cinque gare, compreso il quarto posto ottenuto in gara-2 sul Red Bull Ring.

" Dopo tutta la sfortuna avuta, finalmente è stato bellissimo vincere. Ed è molto speciale farlo qui dove papà ha vinto quattro volte. È stata una grande gara e sono grato al team per questo successo. Sapevo che non sarebbe stata facile anche perché era complicato di gestire le gomme. Ho cercato di mantenere la calma e sono davvero felice. "