A una settimana di distanza dall'incidente che è costato la vita al 22enne francese Anthoine Hubert sul circuito di Spa in F2, il motorsport sfiora un'altra tragedia nel weekend di Monza. Nella gara di F3 del sabato mattina, Alexander Peroni, pilota australiano 19enne della Campos Racing, è protagonista di un'uscita di pista terrificante: la sua monoposto schizza letteralmente in aria dopo aver toccato un salsicciotto all'esterno della curva parabolica e, dopo essersi avvitata su se stessa per un paio di volte, termina la sua corsa schiantandosi sulle barriere a bordopista.

Peroni ne esce miracolosamente illeso sulle proprie gambe, e viene trasportato al centro medico del circuito per accertamenti. La gara viene poi vinta da Robert Shwartzman, pilota della Prema Racing, che rafforza così la sua leadership in vetta alla classifica.