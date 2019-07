Audi conferma Daniel Abt per la Formula E 2019/2020

L'Audi ha confermato Daniel Abt come compagno di Lucas di Grassi per la stagione 2019/2020 della Formula E.

Abt e di Grassi sono stati compagni di squadra fin dalla prima gara della stagione inaugurale della serie, nel 2014/2015, quando la squadra portava proprio il nome della famiglia del tedesco.

La Casa di Ingolstadt poi ha rilevato lo slot in vista della stagione 2017/2018 e poi ha confermato il tedesco anche per il campionato in corso, visto che aveva centrato anche due successi, chiudendo quinto.

Nella stagione in corso Abt non ha ancora vinto nessuna gara e recentemente aveva ammesso di aver avuto dei colloqui anche con delle altre squadre di Formula E, in attesa di avere chiarimenti sul futuro da Audi.

A poche ore dalla doppia gara che concluderà la stagione a New York, però, Audi ha confermato che il pilota tedesco continuerà ad essere il compagno di di Grassi per un'altra stagione.

"Con otto candidati al titolo prima dell'ultimo weekend, stiamo assistendo alla stagione più eccitante della storia della Formula E e prevediamo che l'anno prossimo diventerà ancora più 'calda' con l'arrivo di Mercedes e Porsche" ha detto Dieter Gass, grande capo di Audi Sport.

"Confermando sin da subito i nostri due piloti, vogliamo inviare un messaggio chiaro ai nostri concorrenti: saremo preparati in modo ottimale e saremo felici di accettare la sfida".

"Oltre allo sviluppo e al collaudo meticoloso della nuova vettura, questo include anche il nostro impegno verso i nostri due piloti".

Abt ha aggiunto: "Abbiamo ancora dei grandi obiettivi per New York, quindi affrontare le ultime due gare della stagione con questa conferma sarà ancora più dolce".

"Non mi sono mai sentito tanto a mio agio in una squadra ed in un campionato come con Audi in Formula E. Sono orgoglioso della fiducia che mi è stata confermata e farò di tutto per ringraziare il team con le mie prestazioni".

I piloti Audi si dirigono a New York con la possibilità matematica di ambire ancora al titolo, sebbene siano piuttosto distanziati dal leader Jean-Eric Vergne.

Di Grassi guida l'elenco degli inseguitori, staccato di 32 punti da Vergne. Abt invece è l'ultimo dei piloti in lizza, a 55 lunghezze dal leader.