Benoit Treluyer e Nyck De Vries prenderanno parte ai rookie test di Marrakesh con il team Virgin

Il team Virgin Racing ha annunciato questa mattina i nomi dei due piloti che prenderanno parte ai rookie test di Formula E che saranno svolti a Marrakesh il 12 gennaio.

Stiamo parlando del tre volte vincitore della 24 Ore di Le Mans con Audi, Benoit Treluyer, e il pilota di FIA Formula 2 Nyck De Vries.

"E' davvero molto bello avere un'opportunità del genere e non vedo l'ora di iniziare a lavorare con il team Envision Virgin Racing", ha dichiarato Treluyer.

"So che il team ha tante cose pianificate per il test, dunque sono molto contento di fare parte di queste e voglio fare di tutto per aiutare il team nel resto della stagione di Formula E".

De Vries correrà per il team ART Grand Prix nella stagione 2019 di FIA Formula 2, ha già preso contatto con la Formula E nei test svolti proprio a Marrakesh nel 2018, ma con il team Audi.

"La Formula E è una serie molto promettente al momento, dunque essere in grado di guidare per il team la monoposto GEN2 è un ottimo modo per iniziare il nuovo anno", ha dichiarato De Vries.

"Non vedo l'ora di tornare al volante e lavorare con il team nei test e di svolgere il programma stilato da loro. Spero di fornire i migliori feedback possibili".