Berlino, Libere 1: Mitch Evans porta in vetta la Jaguar

Il pilota della Jaguar è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere dell'E-Prix di Berlino.

La Formula E ha rotto gli schemi nel fine settimana di Berlino, che non si disputa tutto nella giornata di sabato, ma prevede le prove libere al venerdì. La sessione inaugurale ha visto svettare Mitch Evans, che con la sua Jaguar ha staccato un crono di 1'08"162.

Attualmente sesto in campionato, il pilota neozelandese ha concluso il turno davanti ad Edoardo Mortara (Venturi), Stoffel Vandoorne (HWA), Sebastien Buemi (Nissan e.dams), Alex Lynn (Jaguar), Antonio Felix da Costa (BMW iAndretti), Jerome d'Ambrosio (Mahindra), Robin Frijns (Envision Virgin) e Daniel Abt (Audi Sport Abt) che formato una top 9 con vetture di ben otto team differenti.

A concludere la top 10 c'è Alexander Sims, che nonostante un leggero contatto con un muretto ha chiuso ad appena 374 millesimi dal battistrada.

Diversi piloti in lizza per il titolo invece sono relegati nella seconda metà della classifica, come ad esempio il leader del campionato Jean-Eric Vergne ed il suo compagno di squadra Andre Lotterer, che sono rispettivamente 20esimo e 17esimo con le loro DS Techeeta. Oliver Rowland invece si è lamentato delle sensazioni negative alla guida della sua Nissan e.Dams ed ha chiuso solo 15esimo.