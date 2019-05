Berlino, Libere 2: Lotterer ottiene il miglior crono davanti a Mortara

Il pilota tedesco ha brillato sul circuito di casa nella seconda sessione ed ha relegato Mortara al secondo posto in classifica. Decisamente attardato il compagno di team, Jean Eric Vergne.

La seconda sessione di Libere dell’E-Prix di Berlino ha visto André Lotterer ottenere il miglior tempo al volante della sua DS Techeetah grazie al crono di 1’07’’401.

Il pilota di casa vuole regalare il successo ai propri tifosi, ma domani dovrà senza dubbio tenere a bada un nutrito schieramento di piloti in cerca della vittoria. Tra questi si segnala Edoardo Mortara, bravo a restare in vetta alla classifica dei tempi sino a pochi minuti dal termine ed infine secondo alle spalle di Lotterer per 284 millesimi.

Il pilota del team Venturi ha preceduto per appena 30 millesimi un Sims in spolvero con la BMW, mentre Sebastien Buemi ha centrato il quarto riferimento di giornata pagando un gap dalla vetta di poco inferiore ai 4 decimi.

Dopo aver ottenuto il miglior tempo nelle Libere 1, Mitch Evans si è confermato tra i piloti più in forma in terra tedesca con il quinto crono anche se il ritardo dal riferimento firmato Lotterer è di ben 487 millesimi, mentre alle sue spalle Felipe Massa ha consentito al team Venturi di chiudere una sessione positiva con il sesto tempo.

Antonio Felix da Costa, che cerca il ritorno alla vittoria a Berlino, ha ottenuto il settimo crono in 1’07’’976, mentre alle sue spalle Oliver Rowland è riuscito a risalire nei secondi conclusivi sino all’ottava posizione in classifica ma è stato il primo pilota a non scendere sotto il muro del minuto e otto secondi.

La top ten si è completata con Lynn ed Abt autori del nono e decimo tempo, mentre piloti attesi come Wehrlein, Frijns, Di Grassi e Vergne non hanno brillato in questo turno.

La sessione di qualifiche dell’E-Prix di Berlino scatterà domani mattina alle 8:45.

1 André Lotterer Techeetah 20 1'07.401 126.852 2 Edoardo Mortara Venturi 18 1'07.685 0.284 0.284 126.320 3 Alexander Sims Andretti Autosport 13 1'07.715 0.314 0.030 126.264 4 Sébastien Buemi Nissan e.dams 18 1'07.773 0.372 0.058 126.156 5 Mitch Evans Jaguar Racing 13 1'07.888 0.487 0.115 125.942 6 Felipe Massa Venturi 13 1'07.895 0.494 0.007 125.929 7 António Félix Da Costa Andretti Autosport 13 1'07.976 0.575 0.081 125.779 8 Oliver Rowland Nissan e.dams 18 1'08.019 0.618 0.043 125.700 9 Alex Lynn Jaguar Racing 16 1'08.076 0.675 0.057 125.594 10 Daniel Abt Audi Sport Team ABT 17 1'08.089 0.688 0.013 125.570 11 Pascal Wehrlein Mahindra Racing 17 1'08.118 0.717 0.029 125.517 12 Robin Frijns Virgin Racing 8 1'08.120 0.719 0.002 125.513 13 Lucas Di Grassi Audi Sport Team ABT 16 1'08.137 0.736 0.017 125.482 14 Jérôme D'Ambrosio Mahindra Racing 11 1'08.177 0.776 0.040 125.408 15 Oliver Turvey NIO Formula E Team 14 1'08.260 0.859 0.083 125.256 16 Tom Dillmann NIO Formula E Team 14 1'08.365 0.964 0.105 125.063 17 Jean-Éric Vergne Techeetah 18 1'08.457 1.056 0.092 124.895 18 Stoffel Vandoorne HWA AG 17 1'08.554 1.153 0.097 124.719 19 Gary Paffett HWA AG 18 1'08.668 1.267 0.114 124.512 20 Maximilian Gunther Dragon Racing 15 1'08.817 1.416 0.149 124.242 21 Sam Bird Virgin Racing 8 1'08.849 1.448 0.032 124.184 22 José María López Dragon Racing 11 1'09.017 1.616 0.168 123.882 Guarda i risultati completi

