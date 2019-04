Buemi: “Nel futuro, la Formula E sarà più veloce di una F1”

A margine dell'ePrix di Roma, il pilota Nissan ci parla della sua stagione vissuta in Formula E al volante di un'auto molto veloce, ma che ancora non è riuscito a sfruttare in pieno. Per il futuro, poi, non ci sono incertezze: per Buemi le Formula E saranno più veloci di una Formula 1

Si può dire tutto, ma non che Sébastien Buemi non sappia il fatto suo quando stringe tra le mani un volante.

Il pilota Nissan e.dams, a margine dell'ePrix di Roma, ha fatto il punto della situazione sula propria stagione in Formula E vissuta tra alti e bassi: le nuove monoposto Gen.2 vanno più forte rispetto al passato, dotate di una batteria più potente e duratura, e rappresentano un buon punto di partenza per quello che l'elvetico crede possibile, ovvero che un giorno siano in grado di girare più veloci di una Formula 1.