Clamoroso all'E-Prix di Parigi: Wehrlein perde la pole e partirà dal fondo insieme a D'Ambrosio!

Le due monoposto della Mahindra non hanno superato le verifiche tecniche per una errata pressione minima degli pneumatici. La prima fila sarà così monopolizzata dalla Nissan con Rowland e Buemi.

Dopo aver conquistato in pista la pole position per l’E-Prix di Parigi, Pascal Wehrlein è stato penalizzato per la pressione degli pneumatici della sua Mahindra non conforme ed ha così dovuto cedere la partenza al palo ad Oliver Rowland.

Entrambe le monoposto Mahindra non hanno passato la verifiche tecniche, e sia Wehrlein che D’Ambrosio sono stati privati dei tempi ottenuti nella Superpole e dovranno prendere il via dal fondo dello schiaramento.

Nello specifico, secondo il documento diramato dalla FIA, la pressione minima degli pneumatici deve essere di 1.60 bar, mentre le due Mahindra avevano un valore tra 1.48 e 1.56 bar.

Il team manager della Mahindra, Joan Orus, ha spiegato a Motorsport.com: “Abbiamo commesso un errore. L’attrezzatura che abbiamo utilizzato per controllare la pressione delle gomme non era calibrata in modo ottimale”.

“Ovviamente noi abbiamo lavorato in buona fede e tutto sembrava essere nella norma, ma 0.04 bar sotto la pressione richiesta significa che non abbiamo rispettato le regole”.

A seguito della penalità rimediata da Wehrlein e D’Ambrosio, la prima fila verrà occupata dalle due monoposto della Nissan con Rowland in pole affiancato da Buemi.

