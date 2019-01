Da Costa: "Le Techeetah andavano forte, questo serve da motivazione per BMW"

Nonostante si fosse posizionato in direzione del muretto esterno una volta raggiunta la casella della pole position, il portoghese era comunque riuscito a mantenere la leadership al via del primo round della serie 2018/19 e tenendo il controllo nelle prime fasi.

Le due Techeetah di Jean Eric-Vergne ed Andre Lotterer – partite dal 5° e 7° posto – hanno poi rimontato raggiungendo e superando Da Costa prima di metà gara. Poco dopo le due vetture motorizzate hanno però dovuto scontare un drive-through per aver utilizzato la potenza massima oltre il consentito dal regolamento (articolo 27.9). In questo modo Da Costa è così riuscito a tornare al comando e a regalare a BMW e team Andretti la prima vittoria.

"Il passo delle DS Techeetah era incredibile, questo è ciò che mi hanno detto i ragazzi della squadra - ha dichiarato Da Costa a Motorsport.com - In un certo senso è bello vedere che c'è chi va forte, sono sicuro che il team continuerà a lavorare duramente per la vittoria, che è ciò che voglio. E' stato lo scenario perfetto per noi, vincere la gara, prendere punti e tornare a casa sapendo che dobbiamo lavorare ancora su qualcosa per migliorare".

Prima di prendersi pole e vittoria a Riyadh, la BMW Andretti era stata etichettata come favorita dopo i test di Valencia, dove aveva raggiunto il vertice della classifica al termine dei tre giorni.

Nonostante la bella partenza in FE, il capo della sezione motorsport Jens Marquardt è convinto che la scuderia bavarese non sia ancora riuscita a tirare fuori il massimo dal proprio mezzo.

"Dobbiamo essere umili, la FE è un campionato forte e combattuto e siamo sicuri che ancora non sia stato tirato fuori il massimo potenziale dalla macchina sfruttando il pacchetto. Penso che sia così anche per gli altri però - ha ammesso Marquardt parlando con Motorsport.com - Dobbiamo continuare a lavorare duramente con tutti quelli coinvolti nel progetto e crescere gara dopo gara".

Antonio Felix da Costa, BMW I Andretti Motorsports, BMW iFE.18

Photo by: Alastair Staley / LAT Images