De Silvestro e Preining nuovi tester e development driver Porsche

Il team di Formula E ha preso Simona de Silvestro e Thomas Preining per completare la squadra 2019/2020 di Formula E.

Porsche continua a preparare la sua entrata in Formula E. Questa mattina la Casa tedesca ha annunciato i nomi dei piloti di sviluppo e addetti ai test.

Si tratta di Simona de Silvestro e Thomas Preining. La pilota svizzera e il giovane talento cresciuto nell'accademia Porsche affiancheranno i piloti ufficiali già annunciati Andre Lotterer e Neel Jani.

Per la de Silvestro non sarà il debutto assoluto al volante di una monoposto di Formula E, perché nella stagione 2014/2015 aveva preso parte a un paio di gare al volante di una monoposto schierata dal team Andretti Autosport. Nel 2019/2019, inoltre, ha ricoperto il ruolo di tester per il team Venturi.

"Con Simona e Thomas abbiamo aggiunto al team due piloti di grande talento per il nostro team di Formula E", ha dichiarato il vice presidente di Porsche Motorsport, Fritz Enzinger.

"Simona arriva dopo diverse esperienze in varie formule, Thomas è con noi dal 2017 e in questi 2 anni ha dimostrato il suo talento nelle gare GT".