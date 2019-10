E' James Calado il nuovo pilota Jaguar in Formula E

Il pilota della Ferrari correrà nella serie full electric nella stagione 2018/2020 affiancando il confermato Mitch Evans.

Il team Jaguar Racing Panasonic di Formula E mette a segno un colpaccio per la stagione 2019/2020 che scatterà tra qualche settimana mettendo sotto contratto James Calado.

Il pilota gallese disputerà per intero la prossima stagione della serie FIA full electric diventando il nuovo compagno di squadra di Mitchell Evans, confermato da Jaguar pochi giorni fa con un prolungamento di contratto pluriennale.

Calado, 30 anni, è reduce da stagioni di assoluto successo con la Ferrari nel WEC, in cui ha difeso i colori del team AF Corse vincendo il titolo Mondiale Piloti GTE-Pro nel 2017 e firmando assieme ad Alessandro Pier Guidi e Daniel Serra una strepitosa vittoria all'ultima edizione della 24 Ore di Le Mans, gara che ha completato la Superstagione del WEC 2018/2019.

"Sono stato scelto per occupare uno dei sedili più ambiti di Formula E, per cui sono estremamente orgoglioso che lo abbiano offerto a me. La storia nel motorsport di Jaguar è a dir poco iconica e far parte del team di Formula E è una grande opportunità per me", ha affermato James dopo l'annuncio ufficiale.

"Anche se le corse elettriche saranno una novità per me, sono fiducioso che la mia esperienza maturata nelle formule possa aiutarmi a ottenere presto ottimi risultati. Le aspettative sono alte e non vedo l'ora di correre la prima gara a Diriyan nel mese di novembre".

James Barclay, team director di Jaguar Racing Panasonic, ha aggiunto: "Vorrei dare il benvenuto a James nel nostro team di Formula E. La sua esperienza nelle formule e il suo estremo talento sarà davvero di grande aiuto per il team".

"Abbiamo imparato come si fa a vincere nella stagione passata e quest'anno siamo ancora più affamati. Per avere successo in Formula E bisogna avere due piloti in grado di lottare per il podio in ogni gara. Con Mitch e James possiamo puntare a costruire una stagione ancor più di successo rispetto a quella terminata da qualche mese. Vogliamo portare a casa più punti, più podi e più vittorie".

